+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинск приедут призёры Олимпийских игр
Обнинск

В Обнинск приедут призёры Олимпийских игр

Дмитрий Ивьев
13.08, 15:34
0 517
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 20 по 23 августа на стадионе у ТРК «Триумф Плаза» пройдёт традиционный этап открытого чемпионата России по пляжному волейболу памяти Василия Ярзуткина.

В мужских соревнованиях примут участие чемпионы мира и серебряные призёры Олимпийских игр Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, а также многократные победители и призёры международных турниров и чемпионата страны.

В женском турнире выступит сильнейшая пара России – Мария Егорова из Обнинска и Мария Лазуренко, на площадку выйдет Арина Ряжнова.

За волейбольный клуб «Обнинск» сыграют пять пар. У мужчин – Дмитрий Веретюк, Фёдор Сабаев, Кирилл Ельников, Дмитрий Ермаков, Кирилл Булатников и Кирилл Качанов. У женщин – Серафима Медведева, Екатерина Федотова, Дарья Гордеева и Валерия Койкова.

Впервые на трибунах установят экран для трансляции игр, сообщили в администрации Обнинска.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBwM2FoYnhsWTJ1ZDhmSSttbE9LRkE9PSIsInZhbHVlIjoiYWRReFdJTjhrT0daWlpLYUMrYTNaVStwT2YrRTJXSGd4OExKak9YUlJNNHJRdi9CUTd1NHZmWWplcFplTFhDTTNzQk5hY1RsVG51citBNlQ0eUVFVnFXMzlLeEljWnZXTUhyZWx1L0tPa1RWSVdCemlzQzZ0N1V1YmlXV3E3ZWdNY1JUZ3Z0MW5UYlVUNnBwRW1aVVlYbHVSZ2IycnlNbXdmWUtraTFQbjRqMDgyZFd1cGVJMTB5S2JibEV4UWRBVEJXdzVuckJMWkxWcDJvRmtiVnBTcmM1aDhxdmFIaEhJU0xKbHU5a0ZYcE0vQ29kbUwrdzlqMDZ3WW5xcFlnQ3JaelYySnJlTkpUakRqYVQ3dkNWVnhhb2tmRDRzZkNWWVF4dlhMVkp0a3FucWIrSWVpMGpWOS9nQWZHenBIL1RpaEVFcStwbmo0YXZ4cnRQWFlXRlB2b1QrRmM4a1pQWkltU0ZOYTl4K09pK3NadXFKTGZsVDJ2TjE3cWFERHpRTks2RWx4a24waDlZQjV5emZhUEV5L3VJWUs3aGxXNnAzUk9pL1RFdEk5bGlNa292eS81UnI3UTBQdjNuUFdQQSIsIm1hYyI6IjAxYmNlYWQ3Mjg2ZGYwOWYyMzg5ODc5NmFlNjgzMDBmOTBjMjlmMjRjNTcxZjVjZTY3ZTlkZDdmNGY1NWEzZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iis0bWE3V1JrVEpzYTlSMVhnbUVRWFE9PSIsInZhbHVlIjoiVTFmejJoRkEzVDdrSGV0Ui9lUzB0OTFoTHNxcGRXVGRBdXdrREk5Ulh5QThNciszMHJ0ZEdvUVo3NDRmZ3A5aHM2ZFJmTS91RGhDUGEzRUtsQ2NLUXRLcEZhTFk2d2JWT21rZGljQzl2RlQ1OVF1bFFYVXpYcWIvK1B1K0wyLzVFeVhtWlI1eGNscUxoUDBhNE5tcHZveUxoVjcwSExxeHhaZnhYUFlwSi9zcjgzUFcxZGkyeko2WXk4U2h0YjVYVVRJd0V2NmFMNy9EVUdLQUFNK1ZwbTBBVzVwSVhyVGc1dkVuRGtmcktIMmw3emJMMXd4ZnFzQUZpY1hRTmNKS2Fhd0IyeGYwM1FTeWZjc3RrWWJaLzJZNzQ3ZTk0bk1ZODNRN01yRjB6clR5NDRSeGIvVDZPUWwzVU1xSHdvZGtrQTRlb0ovK0dYUVpWaHlRTDVYaHYwZVlCQUlDcFp5UGd3S0k5dGIrZWpTRGZpUFY2dGpGZnFndHREbHhtQVU2ZlFyMXYvRmVDUnpCbEFNUDMwVktnOGZmTmtFOHF6WHB0RlJCaFZhQnVDUVJlNmJmWFU1OTNOK25pOFJqVjBCTSsrclRINkpocit3anNqMHJBY1JQVUVMKzBINGJNbFgwTnNYaGJLNExXVm1oV0tZdExoNUpDVDQ2bkgvc1ArT1N0WUxQSWdpajV0aXF4Z2x4MVdUNkZKZ2RJYkNqRUJwR2Z2MkVMTjM1SFJYMUd0bTJoZ0VqVFJXMEtIaXBWZFdjRGJnVGhhMExnNmJ1RmlXakNTSG8rUE1PbjhSdmY4WUxOTHNmOGZkN0dRQlJyTDVITldGWHcrWkNic3VPeWtwTiIsIm1hYyI6Ijk2MmM1YmY5YzU4Njg5YWE3Mzg3NTk0MDUwYTE5MmQyODM1ZDM0NDc2ZGQ2MTNlYzViMGJhZGU5NmZiYTkzNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+