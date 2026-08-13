В Обнинск приедут призёры Олимпийских игр

С 20 по 23 августа на стадионе у ТРК «Триумф Плаза» пройдёт традиционный этап открытого чемпионата России по пляжному волейболу памяти Василия Ярзуткина.

В мужских соревнованиях примут участие чемпионы мира и серебряные призёры Олимпийских игр Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, а также многократные победители и призёры международных турниров и чемпионата страны.

В женском турнире выступит сильнейшая пара России – Мария Егорова из Обнинска и Мария Лазуренко, на площадку выйдет Арина Ряжнова.

За волейбольный клуб «Обнинск» сыграют пять пар. У мужчин – Дмитрий Веретюк, Фёдор Сабаев, Кирилл Ельников, Дмитрий Ермаков, Кирилл Булатников и Кирилл Качанов. У женщин – Серафима Медведева, Екатерина Федотова, Дарья Гордеева и Валерия Койкова.

Впервые на трибунах установят экран для трансляции игр, сообщили в администрации Обнинска.