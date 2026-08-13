В Обнинске вернули электричество в Заовражье
Днём в четверг, 13 августа, об этом сообщили в «Россетях».
Ранее сообщалось, что без света остался весь микрорайон.
- На кабельной линии электропередачи произошло технологическое нарушение вследствие выполнения работ техникой сторонней организации, - пояснили в компании. - На данный момент электроснабжение потребителей восстановлено.
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