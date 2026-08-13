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Обнинск

В Обнинске завершается ремонт на территории школы №11

Дмитрий Ивьев
13.08, 11:25
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Там приводят в порядок теплосети.

В четверг, 13 августа, ситуацию прокомментировали в филиале РИР:

- Здесь мы заменили 155 метров тепломагистрали диаметром 500 мм. Сейчас уже подключаем этот участок трубопроводов к общей сети, красим трубы и монтируем теплоизоляцию. После этого закроем канал и восстановим газоны и проезд. Все работы завершим до 1 сентября, когда дети пойдут в школу.

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