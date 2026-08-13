В Обнинске жалуются на запах хлора от воды

В четверг, 13 августа, администрация города со ссылкой на филиал РИР сообщила, что это связано с обеззараживанием водопровода.

- Концентрация хлора не превышает санитарные нормы, - заявили в администрации.

По информации коммунальщиков, ранее проводились аварийные работы на проспекте Ленина, а затем – на Вашутинском водозаборе.