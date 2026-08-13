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Обнинск

В Обнинске жалуются на запах хлора от воды

Дмитрий Ивьев
13.08, 09:31
0 519
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В четверг, 13 августа, администрация города со ссылкой на филиал РИР сообщила, что это связано с обеззараживанием водопровода.

- Концентрация хлора не превышает санитарные нормы, - заявили в администрации.

По информации коммунальщиков, ранее проводились аварийные работы на проспекте Ленина, а затем – на Вашутинском водозаборе.

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