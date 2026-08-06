Двух жителей Малоярославца задержали с 193 граммами каннабиса

В рамках операции «МАК-2026» полицейские Малоярославецкого округа изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков.

Фото: УМВД России по Калужской области.

Сотрудники уголовного розыска вместе с Госавтоинспекцией задержали двух местных жителей. Общий вес изъятой марихуаны составил 193 грамма. Об этом сообщили в региональном УМВД 6 августа.

Обыск в квартире одного из подозреваемых дал результат. Полицейские нашли две стеклянные банки с растительным веществом зелёного цвета. Экспертиза подтвердила – это каннабис массой 36 граммов.

Второго задержали на трассе «Малоярославец – Маклино – Недельное». Инспекторы ДПС остановили «Волгу» и при досмотре нашли вакуумный пакет с марихуаной. На этот раз вес оказался больше – 157 граммов.

Теперь обоим грозит серьёзное наказание. Первому – по части 1 статьи 228.1 УК РФ, второму по части 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1– за покушение на сбыт в крупном размере.

Расследование продолжается.