В Обнинске завершили капремонт в восьми многоквартирных домах
В Обнинске продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов.
В этом году в плане значатся 42 объекта. Часть из них уже готова.
В администрации города рассказали, что работы завершены и приняты по восьми адресам:
- ул. Белкинская, 5А – ремонт лифтового оборудования
- ул. Звёздная, 1В – ремонт крыши и отмостки
- ул. Королёва, 29 – ремонт крыши
- пр. Маркса, 102 – ремонт лифтового оборудования
- ул. Мира, 18 – ремонт крыши
- ул. Победы, 14 – ремонт отмостки
- ул. Пушкина, 1/3 – ремонт электроснабжения
- ул. Энгельса, 23 – ремонт электроснабжения
Работы на остальных объектах продолжаются. Завершить капремонт всех 42 домов планируют до конца года.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь