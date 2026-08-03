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Обнинск

В Обнинске завершили капремонт в восьми многоквартирных домах

В Обнинске продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 16:24
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Фото: Администрация города Обнинска.
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В этом году в плане значатся 42 объекта. Часть из них уже готова.

В администрации города рассказали, что работы завершены и приняты по восьми адресам:

- ул. Белкинская, 5А – ремонт лифтового оборудования

- ул. Звёздная, 1В – ремонт крыши и отмостки

- ул. Королёва, 29 – ремонт крыши

- пр. Маркса, 102 – ремонт лифтового оборудования

- ул. Мира, 18 – ремонт крыши

- ул. Победы, 14 – ремонт отмостки

- ул. Пушкина, 1/3 – ремонт электроснабжения

- ул. Энгельса, 23 – ремонт электроснабжения

Работы на остальных объектах продолжаются. Завершить капремонт всех 42 домов планируют до конца года.

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