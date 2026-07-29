В Малоярославце 30 июля отключат воду на нескольких улицах
Об этом сообщило УМП «Водоканал». Причина – работы по выносу магистральной водопроводной сети диаметром 300 мм за границы зоны застройки на улице Подольских Курсантов. Отключение продлится с 9:00 до 17:00.
Без воды останутся жители нескольких районов:
- Новое Терентьево;
- ул. Подольских Курсантов;
- ул. Щорса;
- ул. Крупской;
- ул. Фрунзе;
- пер. Колхозный;
- ул. Колхозная;
- ул. 8е Марта;
- ул. Платова;
- ул. Осенняя;
- ул. Комсомольская;
- 1,2,3,4,5ый Комсомольский пер;
- ул. Комсомольская;
- ул. Гоголя;
- ул. Зелёная;
- пер. Зелёный;
- СНТ «Колос»;
- СНТ «Вымпел»;
- Школа №2;
- Котельная №11 по ул. П. Курсантов (Швейная ф-ка).
Жителям рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд.
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