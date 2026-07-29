В Малоярославце 30 июля отключат воду на нескольких улицах

В Малоярославце 30 июля отключат холодное водоснабжение.

Об этом сообщило УМП «Водоканал». Причина – работы по выносу магистральной водопроводной сети диаметром 300 мм за границы зоны застройки на улице Подольских Курсантов. Отключение продлится с 9:00 до 17:00.

Без воды останутся жители нескольких районов:

- Новое Терентьево;

- ул. Подольских Курсантов;

- ул. Щорса;

- ул. Крупской;

- ул. Фрунзе;

- пер. Колхозный;

- ул. Колхозная;

- ул. 8е Марта;

- ул. Платова;

- ул. Осенняя;

- ул. Комсомольская;

- 1,2,3,4,5ый Комсомольский пер;

- ул. Комсомольская;

- ул. Гоголя;

- ул. Зелёная;

- пер. Зелёный;

- СНТ «Колос»;

- СНТ «Вымпел»;

- Школа №2;

- Котельная №11 по ул. П. Курсантов (Швейная ф-ка).

Жителям рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд.