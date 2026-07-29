В Калужской области полиция закрыла нарколабораторию в квартире
Мужчина производил синтетические наркотики прямо в своей квартире. Об этом 29 июля сообщили в региональном УМВД.
По версии следствия в начале этого года мужчина нашёл в интернете криминальную подработку. Кураторы прислали ему текстовые инструкции и видеоуроки, как варить наркотики. Сырьё для синтеза он забирал из тайников-закладок. Готовый мефедрон он планировал продавать бесконтактным способом, но не успел – его задержали оперативники.
При обыске полицейские изъяли около 930 граммов порошкообразного вещества белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон. Также нашли противогаз, магнитную мешалку, стеклянные колбы и бутылки с химической жидкостью – всё оборудование для производства наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Суд заключил задержанного под стражу. Полиция устанавливает его соучастников и каналы поставки прекурсоров.
Ход расследования взяла на контроль прокуратура Жуковского района.
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