В Калужской области полиция закрыла нарколабораторию в квартире

В Жуковском районе полицейские ликвидировали нарколабораторию, которую организовал 42-летний местный житель.

Фото: УМВД России по Калужской области.

Мужчина производил синтетические наркотики прямо в своей квартире. Об этом 29 июля сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия в начале этого года мужчина нашёл в интернете криминальную подработку. Кураторы прислали ему текстовые инструкции и видеоуроки, как варить наркотики. Сырьё для синтеза он забирал из тайников-закладок. Готовый мефедрон он планировал продавать бесконтактным способом, но не успел – его задержали оперативники.

При обыске полицейские изъяли около 930 граммов порошкообразного вещества белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон. Также нашли противогаз, магнитную мешалку, стеклянные колбы и бутылки с химической жидкостью – всё оборудование для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Суд заключил задержанного под стражу. Полиция устанавливает его соучастников и каналы поставки прекурсоров.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Жуковского района.