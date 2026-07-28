Жителя Боровска арестовали за драки в магазине

Во вторник, 28 июля, Следственный комитет РФ по Калужской области сообщил о заключении под стражу 51-летнего жителя Боровска.

По данным ведомства, он обвиняется в хулиганстве с применением насилия.

— В июле этого года он пришёл в продуктовый магазин пьяным, разорвал упаковку товара и потребовал продать его поштучно. Когда продавщица отказалась, он набросился на неё. А месяцем ранее он в нетрезвом состоянии, у того же магазина напал на 57-летнего инвалида, - пояснили в ведомстве.

Суд заключил мужчину под стражу на два месяца. Следователи собирают доказательства по уголовному делу.