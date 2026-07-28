В Боровске на дороге возле храма Бориса и Глеба нанесут разметку до конца года

Во вторник, 28 июля, житель Боровска рассказал о проблеме с отсутствием разметки на улице Коммунистической в комментарии в социальной сети.

По его словам, пешеходная разметка отсутствует возле храма Бориса и Глеба.

— Асфальт положили, круто, но машины летят со скоростью звука, не останавливаясь, - пишет мужчина. - Нарисуйте пешеходную разметку.

— Разметку нанесем до конца года в рамках ремонта, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.