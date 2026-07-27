Полиция раскрыла кражи на 50 тысяч в магазине Обнинска

В Обнинске сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в серии хищений из сетевого магазина.

Об этом 27 июля сообщили в региональном управлении МВД.

В полицию обратился представитель торговой сети. Он заявил о кражах товара на сумму более 50 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель Боровского округа 1987 года рождения. Его задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В первый раз мужчина зашёл в магазин, набрал в корзину шоколад, сладости и алкоголь, после чего прошёл мимо кассы и ушёл, ничего не оплатив. Похищенное он продал случайным прохожим, а деньги потратил.

На следующий день вор вернулся в тот же магазин. На этот раз он пытался вынести кофе, шампуни, гели для душа, влажные салфетки, мыло, косметику, пластырь и зубную нить. Однако довести задуманное не успел – его задержали сотрудники магазина и передали полицейским.

Против фигуранта возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.