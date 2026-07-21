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Обнинск

В Боровском районе более 200 семей могут остаться без доступа к дороге

Евгения Родионова
21.07, 16:05
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Во вторник, 21 июля, жительница деревни Кабицыно Боровского района рассказала о проблеме с дорогой в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, единственная дорога в микрорайон Васильки разрушается из-за поломки трубы.

— Ситуация фактически приближается к чрезвычайной! - рассказывает о проблеме местная жительница. - Более 200 семей могут остаться отрезанными от инфраструктуры, доступ экстренных служб, пожарных и скорой помощи будет невозможен, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей! Уже месяц местные власти пишут отписки на обращения жителей по данной проблеме, никто даже не приезжал на место для обследования и уточнения ситуации! Люди самостоятельно огородили место ЧП, чтобы минимизировать влияние на осыпание грунта. На данный момент проблему можно решить ремонтом, но из-за ливневых дождей ситуация стремительно ухудшается.

— Дорога в коттеджный поселок проходит по землям лесного фонда, - комментирует ситуацию администрация Боровского района. - Вопрос перевода земельного участка из лесного фонда в границы населённого пункта находится в работе. На прошлой неделе проведено совещание со специалистами лесхоза по временной передаче участка в муниципальную собственность. В настоящее время готовятся документы. После перевода планируем провести необходимые ремонтные работы. Делаем все возможное для ускорения всех процедур и оперативного проведения необходимых работ.

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