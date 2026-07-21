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Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой

Дмитрий Ивьев
21.07, 12:00
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Из-за аварийных работ в период с 22 по 24 июля могут измениться давление, цвет и мутность холодной воды в системе водоснабжения города.

Об этом во вторник предупредили в филиале РИР.

- Сотрудники филиала выполняют дополнительные мероприятия для снижения возможного влияния негативных факторов, - говорится в комментарии коммунальщиков.

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