Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой

Из-за аварийных работ в период с 22 по 24 июля могут измениться давление, цвет и мутность холодной воды в системе водоснабжения города.

Об этом во вторник предупредили в филиале РИР.

- Сотрудники филиала выполняют дополнительные мероприятия для снижения возможного влияния негативных факторов, - говорится в комментарии коммунальщиков.