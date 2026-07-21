Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой
Из-за аварийных работ в период с 22 по 24 июля могут измениться давление, цвет и мутность холодной воды в системе водоснабжения города.
Об этом во вторник предупредили в филиале РИР.
- Сотрудники филиала выполняют дополнительные мероприятия для снижения возможного влияния негативных факторов, - говорится в комментарии коммунальщиков.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь