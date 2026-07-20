В Боровске заключили под стражу мужчину, избившего знакомого до смерти
В понедельник, 20 июля, прокуратура Боровского района сообщила о заключении под стражу 34-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в убийстве.
— В июле мужчина в состоянии опьянения находился в квартире города Ермолино. Он нанёс 35-летнему знакомому не менее пяти ударов бутылкой и ногами по голове и туловищу. От травм пострадавший умер на месте, - пояснили в прокуратуре.
Суд заключил мужчину под стражу.
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