В Боровске заключили под стражу мужчину, избившего знакомого до смерти

В понедельник, 20 июля, прокуратура Боровского района сообщила о заключении под стражу 34-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в убийстве.

— В июле мужчина в состоянии опьянения находился в квартире города Ермолино. Он нанёс 35-летнему знакомому не менее пяти ударов бутылкой и ногами по голове и туловищу. От травм пострадавший умер на месте, - пояснили в прокуратуре.

Суд заключил мужчину под стражу.