В Обнинске готовятся укладывать новые трубы на проспекте Маркса

Реконструкция магистральной теплосети ведется в районе домов №128-130.

- От этой магистрали зависит качество теплоснабжения прилежащих кварталов. А ей уже больше сорока лет, - рассказали 16 июля в филиале РИР. - И она была не в лучшем состоянии. Поэтому мы меняем трубы на новые – реконструируем около 320 метров «по каналу». На первом участке, где ведём работы, уже демонтировали старые лотки и в ближайшие дни приступим к укладке новых.

Также коммунальщики готовят трубы к укладке.