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Обнинск

В Обнинске готовятся укладывать новые трубы на проспекте Маркса

Дмитрий Ивьев
16.07, 11:08
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Реконструкция магистральной теплосети ведется в районе домов №128-130.

- От этой магистрали зависит качество теплоснабжения прилежащих кварталов. А ей уже больше сорока лет, - рассказали 16 июля в филиале РИР. - И она была не в лучшем состоянии. Поэтому мы меняем трубы на новые – реконструируем около 320 метров «по каналу». На первом участке, где ведём работы, уже демонтировали старые лотки и в ближайшие дни приступим к укладке новых.

Также коммунальщики готовят трубы к укладке.

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