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Обнинск

В деревне Кабицыно вода размывает оставшуюся дорогу

Евгения Родионова
16.07, 16:00
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Об этом в четверг, 16 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.

По её словам, около месяца назад произошло частичное обрушение дорожного полотна. Вода продолжает размывать оставшийся участок, однако ремонтные работы до сих пор не начались.

— Это единственный въезд и выезд к жилым домам, где проживают более 100 человек, - пояснила местная жительница. - Дорога находится в государственной собственности (земли лесного фонда). Когда будут организованы работы по восстановлению дороги?

— Мы прорабатываем вопрос совместно с Министерством природных ресурсов в части обслуживания и содержания существующей дороги, - комментирует ситуацию администрация Боровского района. - На этой неделе запланирована встреча со специалистом лесхоза для планирования дальнейших действий.

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