В деревне Кабицыно вода размывает оставшуюся дорогу

Об этом в четверг, 16 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.

По её словам, около месяца назад произошло частичное обрушение дорожного полотна. Вода продолжает размывать оставшийся участок, однако ремонтные работы до сих пор не начались.

— Это единственный въезд и выезд к жилым домам, где проживают более 100 человек, - пояснила местная жительница. - Дорога находится в государственной собственности (земли лесного фонда). Когда будут организованы работы по восстановлению дороги?

— Мы прорабатываем вопрос совместно с Министерством природных ресурсов в части обслуживания и содержания существующей дороги, - комментирует ситуацию администрация Боровского района. - На этой неделе запланирована встреча со специалистом лесхоза для планирования дальнейших действий.