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Обнинск

В Обнинске работы на Калужской завершат в сентябре

Дмитрий Ивьев
15.07, 08:00
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О таких планах в среду, 15 июля, сообщили в филиале РИР.

Там меняют 966 метров водопровода.

- Действующий водопровод построен больше 40 лет назад. Как и все трубы того времени, он металлический, и за прошедшие десятилетия коррозировал и находится в далеко не самом оптимальном состоянии. А от него зависит качество водоснабжения всей этой части города – 38, 39, 40а и 40-го микрорайонов, - пояснили коммунальщики. - Поэтому мы по инвестпрограмме перекладываем эту водопроводную линию диаметром 200 - 250 мм. Стоимость работ – порядка 20,5 млн руб.

Реконструкцию завершат в сентябре. А к концу октября восстановят газоны и тротуары.

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