Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой

С 16:00 16 июля до окончания работ 17 июля горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу по следующим адресам:

Ул. Гагарина, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

Пр. Ленина, 144, 146, 150, 152, 154, 156.

Без горячей воды на время работ будет находиться детский сад «Сказка» на Гагарина, 19, сообщили в среду в филиале РИР.