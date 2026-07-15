Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой
С 16:00 16 июля до окончания работ 17 июля горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу по следующим адресам:
- Ул. Гагарина, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
- Пр. Ленина, 144, 146, 150, 152, 154, 156.
Без горячей воды на время работ будет находиться детский сад «Сказка» на Гагарина, 19, сообщили в среду в филиале РИР.
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