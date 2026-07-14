+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново очищают ливневку
Обнинск

В Балабаново очищают ливневку

Дмитрий Ивьев
14.07, 13:06
0 244
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

После продолжительных дождей в городе началась активная уборка.

- Специалисты ежедневно отводят воду с проезжих частей и дворов, - прокомментировали 14 июля в администрации. - Особое внимание — ливневой канализации: стоки прочищают от песка, мусора и слежавшейся листвы, чтобы избежать новых подтоплений.

Также идет сбор мусора, очистка урн и вывоз мешков с листвой и ветками.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxsMVpHUmNBc3Vkd0FKcmZmM251SFE9PSIsInZhbHVlIjoiK0xXWTc4N2tjeGFYVG5vcHZyL00vNGFudTAwSVFLZk5FckdhMDdOcHVLVi8zZnArR1g4QTJ5UWR2T1I4Z3VyanVRSjdtUXMvMmR4b09HVm04OVBQYWVvck5jYVFreStyVEpER05hVnlpV2RLR1RYbWZCN2tCOHBBeUd2ZWl1YkJSNVJheWhYWXR5QUdqaUVqeXc0NkFCYmFKQVZRUy9WYm9qdmJDeDRlQTArdlVKek9VRGNoNWk3TXJSVUJEYythMDhqSDkzWitBVG9uaEhSNHhGajJCR2tUSnlBNlVKRFkzUlh4T2RoeDZGMXFOQituc2tXYU1EWXhWdUJQQWZQYWY0UjhCdllQbzhzeGZMYnhBYk9HYmd0U0tUY3JqZGovL1FrN0g5WmJKa2xZaXAzanc5YS9TOUtxdG80dXdTVjlCWTRIRlk3eHhUem5rTUtyb1BtVHB4UUw0VW1seGhCQ0JCTXlIRDNOWXgxUjBtTzA5elNIdzU5Rk1uNUZDRmZ3Q0JqZ1dFRnB2am41YmF5WFJTd3J3anN3VVd4N1dUTnpteTBrUFBoaFU3anBsS1RBeFBkbm5wYmw0QnpsZ3JIciIsIm1hYyI6ImJmODcwYmIzYjUwN2VlNjJlMTAwNjNkMzViN2JjNjlhMWY4OGMxZjA2MmM0YWVhNThmNGIwMWM1MTAxZjEzOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1jREYxZytvYVpnVjk3WWRCRStEV3c9PSIsInZhbHVlIjoicGJ1dk9HMDJvUEtkendKTkZVRVZEdDZoQ2l4eEFQSU05U1hBcGR1Q2pTczN4WGRHeWxRNmlhTDI5aXdZd1ZBNTgzQlgvN1BjTi84M0lPakNyZmdlcGVvNnVqeVRoOGgzdkd4bDFDSmg0a0V0NnF0cVBxUVg0ZzdIYW9pdXNwV01uOWxrTnJwWDNHUjV3R1VNcTNWZDE0U1pIMFV5L2FTanppOSsxWjVOZXNYNEw1Q21XTlFOeVV4VTFqdmZseGk2NDE2ODdRWXVnVHBFeERrUnUrNWs5NTZHMHY2VHlCcmNCTFQyc1U5SHpiOXVVMzM4OFQxTnprUUFKNHRZNFhlWFdkQ2s2clZaVjhkaGVmdi8wQmgxQUhOMVgrSkxwYnVKZk9vcHJVSGlOYmlwdVM5MGdKcm5iUnJpbmU0eS9VdmFrRHp5L0ZWRXNINDNqQzJNVFNuRFFyUy91S2kweXptd1BFc2hhbFc5ZnY4bzNDR3F1NzlHbTlaQkxLYTMrU2NLdXZkZ1ltVHhTc3pRRGJTV2pmajMzSnBVR3dxWTJIS05veWhRZWdjRUxMQ1hWZHMrbmgvRisvQkVKVE1xcG8xc3VxaHNGcmhVUFBNanBoRlE2NXZ2SXF1TExKaWh0UXFzQVY2eHFYMXJSY0lCWTRzbGZBbTZNOWRTeXc5MEFhc2tITDZkVEJha0pNVGN0ZDZiZHpPQnd1ampBczd6clltMmdXSVZKMHNvUm1XZ0xXalc1Vis3Q0xqaStra1lhT283eVl0TjEzTkdwSFExaHV1R3pJQ2NzK2JQa1NxcTVtWkp3UVp1cXRXSHRBeXlTMHZCSEhMMmFQMy8rT0R1cTBTQSIsIm1hYyI6ImQxZWNhZjkyZTBiZGFiNzU5ODUyOGIxMmZkZjhjMWFiMmY3YzNhYWUxMTY1MTAxZTczMGI2ZDc3NWI3NTM0MGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+