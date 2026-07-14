В Балабаново очищают ливневку

После продолжительных дождей в городе началась активная уборка.

- Специалисты ежедневно отводят воду с проезжих частей и дворов, - прокомментировали 14 июля в администрации. - Особое внимание — ливневой канализации: стоки прочищают от песка, мусора и слежавшейся листвы, чтобы избежать новых подтоплений.

Также идет сбор мусора, очистка урн и вывоз мешков с листвой и ветками.