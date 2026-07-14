В Обнинске восстановили тротуар

На участке от Курчатова, 40 до Аксенова, 14 завершился капитальный ремонт водопроводной линии.

Подробности 14 июля рассказали в филиале РИР:

- Здесь переложили около 140 метров водопровода. Часть работ вели методом горизонтального направленного бурения, часть – открытым способом. Сейчас завершаем восстановление объектов благоустройства.