В Обнинске восстановили тротуар
На участке от Курчатова, 40 до Аксенова, 14 завершился капитальный ремонт водопроводной линии.
Подробности 14 июля рассказали в филиале РИР:
- Здесь переложили около 140 метров водопровода. Часть работ вели методом горизонтального направленного бурения, часть – открытым способом. Сейчас завершаем восстановление объектов благоустройства.
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