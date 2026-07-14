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Обнинск

В Обнинске восстановили тротуар

Дмитрий Ивьев
14.07, 12:53
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На участке от Курчатова, 40 до Аксенова, 14 завершился капитальный ремонт водопроводной линии.

Подробности 14 июля рассказали в филиале РИР:

- Здесь переложили около 140 метров водопровода. Часть работ вели методом горизонтального направленного бурения, часть – открытым способом. Сейчас завершаем восстановление объектов благоустройства.

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