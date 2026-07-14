В Обнинске полностью завершили ремонт теплосетей к школам и садам
В понедельник, 13 июля, об этом сообщили на планерке в городской администрации.
Подготовка к отопительному сезону ещё продолжается.
- Проведены необходимые ремонтные работы на теплосетях, - отметили в администрации. - Многоквартирные дома готовы к зиме на 80%, школы и детские сады - на 100%.
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