В Малоярославецком округе после шторма без света остались 14 населённых пунктов

Вечером 10 июля и в течение ночи на Малоярославецкий округ обрушилась непогода.

Фото: Глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.

Сильные дожди, ливни, грозы и порывы шквалистого ветра оставили без электричества несколько населённых пунктов. Глава муниципального округа Вячеслав Парфёнов рассказал о последствиях стихии.

Энергетики работали всю ночь и устранили большую часть аварийных отключений. Однако к утру субботы, по состоянию на 10:00, без света оставались 14 населённых пунктов. На месте работают 7 бригад специалистов, которые занимаются восстановлением электроснабжения.

Помимо этого, в округе убирают упавшие деревья, которые перекрывают дороги и создают опасность для людей. Руководители территориальных отделов лично контролируют эти работы.

- Во избежание недоразумений и для оперативного реагирования на возникающие проблемы, просим всех жителей уведомлять единую диспетчерскую службу округа по телефонам: 8-48431-2-33-11 или 112, — напомнил Вячеслав Парфёнов.

Ситуация остаётся на личном контроле главы округа. Все службы работают в усиленном режиме.