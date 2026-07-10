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Обнинск

В Обнинске раскопали зеленую зону на улице Курчатова

Дмитрий Ивьев
10.07, 10:30
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Работы ведутся в районе дома №32.

В пятницу, 10 июля, ситуацию прокомментировали в филиале РИР:

- Строим новую тепловую камеру. Камеры устанавливаются в узловых точках сетей и используются как для обеспечения доступа к коммуникациям для обслуживания и ремонта, так и для размещения различного оборудования, например, датчиков.

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