+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Одна пара обнинских волейболистов борется за победу на Кубке России
Обнинск

Одна пара обнинских волейболистов борется за победу на Кубке России

Дмитрий Ивьев
10.07, 08:25
0 233
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Орле к экватору подошел финал Кубка России по пляжному волейболу.

В 1/16 финала молодые спортсменки ВК «Обнинск» Екатерина Федотова и Серафима Медведева уступили в трехсетовом поединке Викторией Дементьевой и Марии Павловой из ВК «Динамо-Татарстан» - 1:2 (20:22, 21:18, 8:15).

Эту стадию турнира прошли игроки волейбольного клуба «Обнинск» Кирилл Ельников и Дмитрий Ермаков, которые победили пару ВК «Кузбасс» в составе Никиты Переселкина и Сергея Рычыгова – 2:0 (21:19, 21:16).

Дмитрий и Кирилл в 1/8 финала уступили первой паре ВК «Обнинск» - Дмитрию Веретюку и Федору Сабаеву – 0:2 (13:21, 16:21).

За выход в полуфинал Веретюк и Сабаев поспорят с Игорем Величко и Валентином Канунниковым (ВК «Проснег»), сообщили в ВК «Обнинск».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxjQkpvaVlubnNla3ZYWXYwWDlBeEE9PSIsInZhbHVlIjoiOTJ0YzBmUnRqL2pTLzhHR0RKZUZEOUdmSm5ROTlZbFNzcDU1ZEdEc0FPVGtvanVuMnNORWYxelN1eXBDSWZuTllsYUpBNlpKV0I4dnFGU3RCR0ZFaGxFUk9MYXV1dlkzUTdURnREUjZmLzVuYmtiRlhsWjRUelJEcGNkRlcvd050ek1DQmp4c0JWVjgrSzdaUXhMZzdWRFVHay9UUnd0SHo5bVozVmpNZ0RBMjhyUkx5emhkVnQxUGI1VkhWTUIvNmMzNFlZempVbDhwSVZYeEtteXBZbjRqVDVIMk5Pbmp2YjI1TGg0bVlkQmNQQXhVYUR2QnRRcGVlcUwxS1dDbTZoOXlUNGFpaEVGM1N3R2NZV08zYmRmNU40SnlYVEdOQ3pja2ZXcmVPbG5rZ0poOVV5Sjk0S05HZUtWdDRWTXJoMVRqZTh0YTg2Z0Yvck9HdVloQ1dPZ1NJNEVJV1ZNaXJXSzJINXBZcGFOYTJkTmgrVXF2MzVEWFZTazI2S0VIWEFxdHhldCtYR1laa2Z2U3JSaHFBQkk4eWRLWUNaUkpEbktXR2xRWjNqVzU1d0orUldJQVNmVTVlZEZsT2h4dCIsIm1hYyI6ImY3MmVjMTlmYzY4ZTNiNDRmNGYzNWQ4ZThkOTdhOTY3YzRkMWY5MzQ3ZDE1NTQ1NjUxOWNmMTFkMWNjNDNlZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZHd243V0oybU9DU204SVZOWmRIblE9PSIsInZhbHVlIjoieXAxMW1wL3RPTHlkSDR5N21HcDJHRWw5UHg0dmo3Ulo4dGJzaGZIbVh0bjcyd2hmMkFSVWlLMVdXRkpTUEllS2ZVL21oL29LVG14QzQ5UjRIWDBVV240WjhPQ0tGWkJyclB3aWt0bzR6RG1VKzg1TGZFdnlKZ1lnTHEyUlgrSERwSm5qNlFlY3NlUVowbnhFU0dFa1FoWU1hdEJyQ1NyS0NxTjI2RytPMUxGKzhqSnVxbHE4U0ZRNXN4Q01TblVmN0U4MzlGcXE4Mzh6a0F0QmlxZnY3UmtqZlRJTjE0Q1VTKzRDK2dUaEk2bGxtR3g0UVdWM2srYnhwdmxmcFptd1g3NHdVMXNKZ002MVZXdlJjVE9uZ0lhRWNldzdCVEVTUHFyUmo1Z2ZoUUFydjNpZE9jeXduczJhMlRrdjFOY1FuMi8zTXFVblJTMW1MSDlrbklURWtaTGZIWnlDRFhqNkZBRytVTzltM3Y4WG4zWXE2dGdqTldUTllxalBYL0tocW1IOGN1Z29WUTZ3d21mTDdpM3ZmbGwxeGIySFhFNVdJbkJhVzk4bExBb0ZBTmhBcERZeXhyN3AyZ1JnL3A0S05uRlhpNVR1YlVwZzhhN3NHMmMwV2J3SW9iUDkzTTN6bXlEVVhWaGxNVTVDN251U2kzbGdGR2cwTWxDaWpKbjRoRnVCS2dLc2pNa09PUHFTSU5WZWhMNmVaQWw1cUQ5c1V3ZW5sUlFxZ3d4a2VsSEhTR2xtdSs2Mnc5QlpUUXN6TVJCUDVudW9obHAvL2N6cFR0T01oOUNIdkJyZUpzb2Z2MmxtUDhmRUtFaGhPUDlvS1pGMXV5WDZFNEJPbEZsQSIsIm1hYyI6IjVhN2Y3NWEyMTYyYjZmMzA5Y2QyZGExMDc1MDVmYTlkOTZiYmNhYTAxM2RiNzRhNTIxNDMyYTFjMmExZGI3MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+