Одна пара обнинских волейболистов борется за победу на Кубке России

В Орле к экватору подошел финал Кубка России по пляжному волейболу.

В 1/16 финала молодые спортсменки ВК «Обнинск» Екатерина Федотова и Серафима Медведева уступили в трехсетовом поединке Викторией Дементьевой и Марии Павловой из ВК «Динамо-Татарстан» - 1:2 (20:22, 21:18, 8:15).

Эту стадию турнира прошли игроки волейбольного клуба «Обнинск» Кирилл Ельников и Дмитрий Ермаков, которые победили пару ВК «Кузбасс» в составе Никиты Переселкина и Сергея Рычыгова – 2:0 (21:19, 21:16).

Дмитрий и Кирилл в 1/8 финала уступили первой паре ВК «Обнинск» - Дмитрию Веретюку и Федору Сабаеву – 0:2 (13:21, 16:21).

За выход в полуфинал Веретюк и Сабаев поспорят с Игорем Величко и Валентином Канунниковым (ВК «Проснег»), сообщили в ВК «Обнинск».