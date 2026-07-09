В Обнинске завершился ремонт двух крыш
Капитальный ремонт прошел на Мира, 18 и Ленина, 73, сообщили 9 июля в администрации города.
На финальной стадии находятся работы на Звёздной, 1В, Королёва, 29 и Ленина, 34.
- В этом году в городе приведут в порядок крыши на 29 многоквартирных домах. На 21 объекте работы уже ведутся, ещё по 8 домам идёт подготовка – подрядчики скоро выйдут на объекты, - пояснили в администрации.
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