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Обнинск

В Обнинске раскопают проспект Ленина

Дмитрий Ивьев
08.07, 14:54
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В ближайшее время там начнётся реконструкция водопровода на участке от пр. Ленина, 158 до перекрестка с ул. Белкинской, сообщили 8 июля в филиале РИР.

На время проведения работ будет введено временное ограничение проезда на участке дублера автомобильной дороги по пр. Ленина от дома № 162 по дома №224.

- О сроках начала ограничений и последующего открытия дублера автодороги сообщим дополнительно, - заявили коммунальщики.

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