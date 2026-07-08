В Обнинске раскопают проспект Ленина

В ближайшее время там начнётся реконструкция водопровода на участке от пр. Ленина, 158 до перекрестка с ул. Белкинской, сообщили 8 июля в филиале РИР.

На время проведения работ будет введено временное ограничение проезда на участке дублера автомобильной дороги по пр. Ленина от дома № 162 по дома №224.

- О сроках начала ограничений и последующего открытия дублера автодороги сообщим дополнительно, - заявили коммунальщики.