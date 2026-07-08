Обнинские волейболисты сыграют в финале Кубка России
Турнир по пляжному волейболу стартовал в Орле.
Сразу пять спортсменов ВК «Обнинск» вступили сегодня в борьбу.
Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев добились победы в стартовой игре над Виктором Марковым и Глебом Дешиным (ВК «Динамо-Татарстан») – 2:0 (21:13, 21:18).
Екатерина Федотова и Серафима Медведева оказались сильнее Анастасии Колесневой и Екатерины Ковалевой (ВК «Ленинградка») – 2:0 (21:16, 21:18).
Кирилл Ельников (ВК «Обнинск») и Дмитрий Ермаков (ВК «Динамо» Анапа) уступили Алексею Гусеву и Никите Лямину (ВК «Динамо-ЛО»).
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