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Обнинск

Обнинские волейболисты сыграют в финале Кубка России

Дмитрий Ивьев
08.07, 15:30
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Турнир по пляжному волейболу стартовал в Орле.

Сразу пять спортсменов ВК «Обнинск» вступили сегодня в борьбу.

Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев добились победы в стартовой игре над Виктором Марковым и Глебом Дешиным (ВК «Динамо-Татарстан») – 2:0 (21:13, 21:18).

Екатерина Федотова и Серафима Медведева оказались сильнее Анастасии Колесневой и Екатерины Ковалевой (ВК «Ленинградка») – 2:0 (21:16, 21:18).

Кирилл Ельников (ВК «Обнинск») и Дмитрий Ермаков (ВК «Динамо» Анапа) уступили Алексею Гусеву и Никите Лямину (ВК «Динамо-ЛО»).

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