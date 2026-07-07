В Обнинске меняют водопроводные сети

Во вторник, 7 июля, филиал РИР сообщил о работах, которые проходят на улице Калужской.

Там перекладывают 966 метров водопровода.

- Новые ПНД трубы пойдут вдоль всей ул. Калужской - от перекрестка с пр. Маркса до перекрестка с ул. Энгельса, - рассказали коммунальщики. - Сейчас работы ведём уже практически на половине протяженности участка. Часть работ – методом горизонтального направленного бурения, часть – открытым способом. И на протяжении всей трассы стараемся по максимуму сохранять зелёные насаждения.