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Обнинск

В Обнинске меняют водопроводные сети

Дмитрий Ивьев
07.07, 12:53
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Во вторник, 7 июля, филиал РИР сообщил о работах, которые проходят на улице Калужской.

Там перекладывают 966 метров водопровода.

- Новые ПНД трубы пойдут вдоль всей ул. Калужской - от перекрестка с пр. Маркса до перекрестка с ул. Энгельса, - рассказали коммунальщики. - Сейчас работы ведём уже практически на половине протяженности участка. Часть работ – методом горизонтального направленного бурения, часть – открытым способом. И на протяжении всей трассы стараемся по максимуму сохранять зелёные насаждения.

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