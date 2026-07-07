В Обнинске демонтируют старые лотки для теплотрассы

Продолжается реконструкция магистральной тепловой сети в районе Маркса, 128-130.

Этой теплосети около 40 лет.

- Естественно, она, как и большинство других теплосетей, проработавших такой срок, в не самом лучшем состоянии, - рассказали 7 июля в филиале РИР. - Поэтому мы меняем трубы на новые. Меняем и лотки. Общая протяженность труб, которые мы реконструируем на этом участке, около 320 метров по каналу. Сейчас мы уже демонтировали старые трубы и демонтируем старые лотки – они также уже пришли в негодность. После демонтажа приступим к укладке новых лотков.