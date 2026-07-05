В Малоярославце прошёл фестиваль народного творчества памяти Людмилы Руслановой

В Малоярославце в преддверии Дня образования Калужской области состоялся XI фестиваль народного творчества.

Фото: Глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.

Мероприятие посвятили памяти Заслуженной артистки РСФСР Людмилы Руслановой и приурочили к 82-й годовщине со дня образования региона. Об этом рассказал глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфёнов.

- Фестиваль традиционно собрал талантливых исполнителей со всего округа. С главной сцены города звучали песни о России и любви к родному краю. В этот день радовали зрителей как опытные вокалисты, так и те, кто только начинает свой творческий путь. Всех их объединяла любовь к музыке и к Родине - как большой, так и малой, - отметил Вячеслав Парфёнов.

Особое внимание на празднике уделили работам мастеров декоративно-прикладного творчества. Их изделия стали настоящим украшением фестиваля.