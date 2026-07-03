Обнинские волейболисты вышли в финал
В субботу пройдут решающие матчи этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде.
Спортсмены ВК «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев успешно прошли стадии плей-офф. Наши парни переиграли пары питерского «Зенита» и «Динамо-ЛО».
В 18:00 команда волейбольного клуба «Обнинск» проведет решающий поединок. Соперники – старые знакомые. Дмитрию и Федору будут противостоять Олег Стояновский и Илья Лешуков, сообщили в ВК «Обнинск».
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