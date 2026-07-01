В Обнинске меняют 60-летние теплосети

Работы проходят у «Старого универмага», сообщили 1 июля в филиале РИР.

Это внутриквартальные теплосети диаметром 125, 200, 250 мм.

- Сети построены тогда же, когда и район вокруг – в основном, в 1960-м году. Естественно, что им требуется замена, - заявили коммунальщики. - Так что сейчас по инвестиционной программе мы реконструируем теплосети – меняем на новые в общей сложности порядка 130 метров. Стоимость реконструкции – около 6,4 миллиона рублей.