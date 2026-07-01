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Обнинск

В селе Ворсино борщевик вырос размером с человеческий рост

Евгения Родионова
01.07, 13:00
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В среду, 1 июля, жительница села Ворсино Боровского района рассказала о проблеме с борщевиком в комментариях в социальной сети.

По её словам, борщевик растёт возле дома №6 на улице 7-1 километр.

— Прошу решить вопрос с борщевиком, который вырос выше человеческого роста на дороге напротив сетевого магазина, - пишет женщина. - Он разросся на обочине вдоль коттеджного посёлка и дачного некоммерческого партнёрства «Ветеран-1». Это территория автомобильной дороги Москва-Киев.

— Выписали предписание подрядчику, - комментирует ситуацию министерство транспорта Калужской области. - До 10 июля окосим.

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