Обнинские спортсменки взяли золото Кубка Черного моря
В Анапе прошли Межрегиональные соревнования Минспорта России и XIX Кубок Черного моря 2026 по чир-спорту. В турнире приняли участие более 1500 спортсменов из разных регионов страны.
Как сообщили в администрации города, воспитанницы отделения чир-спорта спортивной школы «Квант» завоевали золотые награды:
Виринея Озолс и Вера Полякова – 1 место в категории «Юниоры-юниорки 15–18 лет»
Анна Беланова и Снежана Никулочкина – 1 место в категории «Мужчины-женщины 16+».
Чир-спорт - это самостоятельная спортивная дисциплина, объединяющая элементы спортивной гимнастики, акробатики и хореографии.
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