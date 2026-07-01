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Обнинск

Обнинские спортсменки взяли золото Кубка Черного моря

Дмитрий Ивьев
01.07, 08:52
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В Анапе прошли Межрегиональные соревнования Минспорта России и XIX Кубок Черного моря 2026 по чир-спорту. В турнире приняли участие более 1500 спортсменов из разных регионов страны.

Как сообщили в администрации города, воспитанницы отделения чир-спорта спортивной школы «Квант» завоевали золотые награды:

Виринея Озолс и Вера Полякова – 1 место в категории «Юниоры-юниорки 15–18 лет»

Анна Беланова и Снежана Никулочкина – 1 место в категории «Мужчины-женщины 16+».

Чир-спорт - это самостоятельная спортивная дисциплина, объединяющая элементы спортивной гимнастики, акробатики и хореографии.

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