Обнинские спортсменки взяли золото Кубка Черного моря

В Анапе прошли Межрегиональные соревнования Минспорта России и XIX Кубок Черного моря 2026 по чир-спорту. В турнире приняли участие более 1500 спортсменов из разных регионов страны.

Как сообщили в администрации города, воспитанницы отделения чир-спорта спортивной школы «Квант» завоевали золотые награды:

Виринея Озолс и Вера Полякова – 1 место в категории «Юниоры-юниорки 15–18 лет»

Анна Беланова и Снежана Никулочкина – 1 место в категории «Мужчины-женщины 16+».

Чир-спорт - это самостоятельная спортивная дисциплина, объединяющая элементы спортивной гимнастики, акробатики и хореографии.