+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске возникли проблемы с водой
Обнинск

В Обнинске возникли проблемы с водой

Дмитрий Ивьев
01.07, 08:57
0 427
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Из-за просадки напряжения на сетях энергоснабжающей организации в котельной произошла остановка ряда оборудования, сообщили утром 1 июля в филиале РИР.

- В связи с этим в течение дня в городских теплосетях возможно снижение параметров горячей воды, - говорится в комментарии коммунальщиков.

Также возможно кратковременное снижение давления холодной воды в городских сетях.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iml4UTZweUxGK3d3TGpaNnRhalpwNFE9PSIsInZhbHVlIjoiU2ttc1dmUGo4enQ5SGx3WFBtdGlSZTJJdm5xcWdhTE5VT3VDN2NaUUZyTWFxVERIUzNock5zWERPVU1MS005cFdHcm5sVDJObVRxcjhCd3VZdmFzd1ptR1dMTkJPMWcwaDFaV0F0eCtsQ2g2cy9wQUhDTVBmenVhVGhRU1Q1SjZES3hyOUs2ejRGNWpWTmVtUTJQSkNiSUg5ZFJIVlF1K1BpME1aN2xXN1J0TjBFK1pEeGNDREx0SjF4ampUVkxiMU1SS1cxUStFK1Q3SnIxSm5ReWRrenF5S0YwaGdaL3dkNXRSQzEwbWoxRFgzdnhxMnFoVXM5YVQvN1FnV1QrczFqdjJJd1c0QjA4ZVpJdHk2TmNzRzNtdmI1cDlkVHFSd0t2U1ZMWEZnMkdsL0ZBaUgzWWFBU1RKamdqV3BwdzFHUmRHWXJWY1Z2TmhPWHliK00wcXMya2JpOXQ0WmZYUGpEcWxjdE81ejR1ZlRvaFdOVFhBVzkvZi9mY2VwVTNSZWEyYWEzSkErdkt1UEp1eG5GcG53ZytpanJTRnlCaGpQM0tZS3h3anE0dkVNc2NqRmFrTDQyUDFaYjNSaGd1ZCIsIm1hYyI6ImI3ZTU3MjU3YTYyZGJmMmZhYTYyYjQ2ODBmNDJiOGJkNzk2ZjE4NDc4ZDcyMmRlZGE0Mzk1OWIzOTc5YjliMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdNYXVSQWZTSHA5a05QUGE0MzZDeFE9PSIsInZhbHVlIjoiWDZlWFhDRHFFZDM3dytUOUFUcHFjT3hXcC9PZEE0dUNvaFViNWFOL3VVb2lLWXdPV051SHc5UHhtMm00UTJ5NGVHYk5TS0JVdUk3RDFpTkFLb01iTUV2amdUR1lWM1h6UEd6T3d4NFNESkliSWp5NktWamFVSWdiZmZ1SjlERlRQSG05R2g0d0N2enBMUWxiWUJHTmxuUUpoWnZXZ09yVkpLSVM2L2UrV2YvNWZFb05KeEpvNDl3SnFxMkJ5SmdGRUJacWgwNUF0Z3p4eFNZTjN1N2tVTXZ1WTRyN3NBS2F0LzBHVXlvUFp1Rjdac0dJQXpSUVdxczhxaWR1VGl6c3ZZa25YVTNWUXk4QWx6c0tLY0d6bjA3VnlhZnh3UDhNSDBDMHgzcTd1MWZoN0l5OHYzNmNNSnNOOVlRb05KVUtKVFh0amhleDJXRUs0dVB5eFR6RDE0Y1l6VE1oWU1iWFc1d25IajFGTEFXWU9NM0FBcXJHbWJPVE9EUmllanVXZkRtc1VEa1pQZUhsVHA0SUdvQnpUR2NoR3REWmJIVkJPNkVpeVlQOVBvT1VWZWtQbmZCRVB4SExmcWxJRnNnYjBCUDl4ekhCUGhYNC9odkc3aW5Kenc1eGlWM0FPaHQwbEhiUjROK0lWVVlXY0NEd1M0NUIrMm1oSXBVZDdScGdjcnlsUW5DVXU4bSttbWlGWnBoNk5IUzJUeFBsaVA0Q2JUY2YwMjFZVDYrUU8xbGRIbHlzRHRUZWdOUWdCWUR1a2xXcmdEaXlMNCtMVTNUSEFQeTRXRVRScjNlMUtoZHNKeWhpZ1gwTTRhWkxPalBRU2tQZExVTUlUNXdRaDdtciIsIm1hYyI6IjA2NDc1ODY1MDI1YmY1NDU4YWE2MjAyNmVmZDUwN2EzZjlkYjNjNjY0MWU2MmFkMDk3OWQ0Njc2ZGIwMTAyMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+