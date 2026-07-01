В Обнинске возникли проблемы с водой
Из-за просадки напряжения на сетях энергоснабжающей организации в котельной произошла остановка ряда оборудования, сообщили утром 1 июля в филиале РИР.
- В связи с этим в течение дня в городских теплосетях возможно снижение параметров горячей воды, - говорится в комментарии коммунальщиков.
Также возможно кратковременное снижение давления холодной воды в городских сетях.
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