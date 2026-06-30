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Обнинск

В Обнинске мошенники выманили у пенсионерки полтора миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
30.06, 14:39
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61-летняя женщина стала жертвой хитрых аферистов и лишилась крупных сбережений. Злоумышленники использовали запутанную схему, чтобы полностью контролировать действия пенсионерки, рассказали в полиции.

Все началось со звонка якобы из коммунальной службы. Лжесотрудники предупредили женщину о скорой проверке счетчиков и попросили оставаться дома. Вслед за этим ей перезвонил «представитель телефонной компании» и предложил продлить договор, посоветовав сходить на почту с паспортом.

Когда пенсионерка оказалась в нужном для обманщиков состоянии, в дело вступили лжеполицейские и сотрудники банка. Они убедили женщину, что она уже попала в лапы преступников, и предложили помочь их поймать. Главное условие - держать все в строжайшем секрете от окружающих.

Дезориентированная женщина рассказала звонившим, сколько наличных хранится у нее дома. Вскоре к ней в квартиру пришел курьер. Мошенники заверили пенсионерку, что деньги нужны для специальной декларации и их обязательно вернут. Разумеется, сбережения ей не вернули.

Сейчас полиция ищет обманщиков и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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