Несколько домов в Обнинске останутся без горячей воды

На обратном трубопроводе магистральной тепловой сети в районе проспекта Ленина, 79 в четверг, 2 июля, с 9600 горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу по адресам:

пр. Ленина, 69, 71, 73, 75, 77,

Треугольная пл. 1 (со стороны пр. Ленина),

ул. Шацкого, 5а, 7, 20.

А в домах 9, 11, 13 и 15 на улице Шацкого горячей воды не будет вовсе.