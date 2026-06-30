Несколько домов в Обнинске останутся без горячей воды
На обратном трубопроводе магистральной тепловой сети в районе проспекта Ленина, 79 в четверг, 2 июля, с 9600 горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу по адресам:
- пр. Ленина, 69, 71, 73, 75, 77,
- Треугольная пл. 1 (со стороны пр. Ленина),
- ул. Шацкого, 5а, 7, 20.
А в домах 9, 11, 13 и 15 на улице Шацкого горячей воды не будет вовсе.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь