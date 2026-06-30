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Обнинск

Несколько домов в Обнинске останутся без горячей воды

Дмитрий Ивьев
30.06, 13:15
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На обратном трубопроводе магистральной тепловой сети в районе проспекта Ленина, 79 в четверг, 2 июля, с 9600 горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу по адресам:

  • пр. Ленина, 69, 71, 73, 75, 77,
  • Треугольная пл. 1 (со стороны пр. Ленина),
  • ул. Шацкого, 5а, 7, 20.

А в домах 9, 11, 13 и 15 на улице Шацкого горячей воды не будет вовсе.

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