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Обнинск

В Обнинске началась реконструкция магистральной теплосети на Маркса

Дмитрий Ивьев
30.06, 14:15
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Работы проходят в районе домов №128-130, сообщили 30 июня в филиале РИР.

Этой теплосети порядка 40 лет.

- В прошлые годы мы уже заменили наиболее изношенные участки обнинских тепломагистралей. Поэтому отопительный период в Обнинске проходит спокойно, без серьезных происшествий. Но работу не прекращаем, - заявили коммунальщики.

Завершить реконструкцию собираются в августе, а в сентябре восстановят асфальт, парковку и газоны.

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