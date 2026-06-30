В Обнинске началась реконструкция магистральной теплосети на Маркса

Работы проходят в районе домов №128-130, сообщили 30 июня в филиале РИР.

Этой теплосети порядка 40 лет.

- В прошлые годы мы уже заменили наиболее изношенные участки обнинских тепломагистралей. Поэтому отопительный период в Обнинске проходит спокойно, без серьезных происшествий. Но работу не прекращаем, - заявили коммунальщики.

Завершить реконструкцию собираются в августе, а в сентябре восстановят асфальт, парковку и газоны.