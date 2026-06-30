+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске перекладывают водовод на улице Калужской
Обнинск

В Обнинске перекладывают водовод на улице Калужской

Дмитрий Ивьев
30.06, 12:34
0 239
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На реконструкции там находятся 966 метров сетей, сообщили 30 июня в филиале РИР.

Новые трубы пойдут вдоль всей улицы Калужской - от перекрестка с проспекта Маркса до перекрестка с улицей Энгельса.

Реконструкцию завершат в сентябре. А к концу октября восстановят все газоны и тротуары, пообещали коммунальщики.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJJSGRpZkZ2cmZDV2I0ODdUWGV3cFE9PSIsInZhbHVlIjoidFVZb21BWEJRbFd0MmtpNWlTYnVweEhDOFkwVStPc1hEWGhxYWlnUDhrMDNwMkVBNnVFUVpmMkdYc0IxLzhtSmg0MmJXNE1BY21hOGFCQ00vUnNuS05IYjlGTXlTb01qOUswMXZ2NmNUVXFhYkVMTlBWZkk5TCt5QkozK3oyYTRkM3R5VUd3eU9uVEQxYTAvTE1vV0RBQzZyTVlNK2h3bG9sbm9CZzFibmpLak50K1ZOTkJFemhRQ1l5Z1VLemtHRFZGWGxoQ0dVUm5pM0VOTVFIcmRGUzJVUHlDSUs1Qzh3NjJONVFxNlU0aERsbHlsNVJ4b09KSDA0UEdEZnQrMlNReWhjMUY2cG1ERDNKUThqNjJUOEJ0eDJFRUV3TVpnSTEwYkRWNlRNbFFoY2s4N0dLWGl1ckFDL1RVUFplRlpicGhDcTJVb01JeGJXTTcwMEhmOFNLWmhXZTlDREVoY3FzNk1tWHZWV2c0S2srYlNlUHFDT05aa2QxQkgwbkFaM2p4QldEOGlpVUpyZURQMnFvcTNpMkUzTUxNQ0NZamJ4M3dFMC9BNDF3aWN0SHRLWFlvYUhIMmFBM01ER3FtSSIsIm1hYyI6ImQ5ZTM1N2RhYTA0NmY2NDdhMDI4OWNlN2YzZDkwMzk4YzBlOWI1ZjQ1MTcyNDhlODU0OGFlMWQzNWJiMjBlZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhxR2ExM29LaXRtTFp6ekcwRXd6c1E9PSIsInZhbHVlIjoiVXhzTlc5ZVhuMlNIY093WmtOOTZ0c2lwZy9nUVRPVjUvUEY0UVVmbEcrRitoU21keDBhTGZOT1dOUXBNQWxXOXZiMFNwbldiQ2FScWp5VTgvZ2hDZ2dhbkxyUWZVeTlSN01valk3aWNCc0R1bWdRTkJMTUsvQVc1dXFuNW9hNkFNWDBCbWZON1N6bllQdmd4cXRlMnlXQ2RsR0RSUGlUZUsxKzM2VjVZVjVlTG1GOHd4ZTBnTE9YMExqb3NXeXd6TUdWdVFCejRTaTJaRHlsU3ZCNlNtdmdXbkdzT3A0aGF3M2szRWE2NFZ3UWYwdjZ1ditYVTBKWXY2MVBOOFY0TFp3Nm85QWVmZ2FZOUV2WXltVGpCMlVLY2xmSENnRVJ1ajRZaDA4OE5JMmRnYWhZemRoRkJsc3BkZGEwNkdqdUVVMUNZVDJOaS9hcUpJc1R3T2NDd0prbmZmQUhaU1RBbjJ5TUkxK3lwdi9QdHJObHhUZEJabnlacXVIdTRqYUcvLzM4VER2SnhVSnhlbmI4SnV0WjhrY3BWUlhtcjl4SzZ4K1hHODhuNzhteGZsYUlzQmZHVDhJSmtRZytoVTgyUGYzdVNqSFZ6UGY2QjZ6RHBzSnF4eHNkVUpFTHh3OGwxSER2UCtQWGZUamZ6b2pmbDVsVGRuOUNMMXpZMkcxeDVtS2tRN2tXN05BMGtYbDdOak42L0V6YWlyb0U1OWF0S0hQS2YxTnE4NDBwcmN6Rk5Ja0c3bGtKdk0rUFF4SzVpT3p1ZisvQ0grYmR4S2FRcXgyRXVQQjZRdUplMlB1ZUpEL1piNFpuMmM1cGhpdjF3SUllQUNUSUNqVkl4QTRqVCIsIm1hYyI6IjFhMThlZGQwNzllYzllZDhjN2VlYzQwYTQwMTNiMjA4MmU0OWY0YzdmMTcxMjU0NzY3NzAwMzFhYjVkNzEyZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+