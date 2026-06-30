В Обнинске перекладывают водовод на улице Калужской

На реконструкции там находятся 966 метров сетей, сообщили 30 июня в филиале РИР.

Новые трубы пойдут вдоль всей улицы Калужской - от перекрестка с проспекта Маркса до перекрестка с улицей Энгельса.

Реконструкцию завершат в сентябре. А к концу октября восстановят все газоны и тротуары, пообещали коммунальщики.