В Обнинске перекладывают водовод на улице Калужской
На реконструкции там находятся 966 метров сетей, сообщили 30 июня в филиале РИР.
Новые трубы пойдут вдоль всей улицы Калужской - от перекрестка с проспекта Маркса до перекрестка с улицей Энгельса.
Реконструкцию завершат в сентябре. А к концу октября восстановят все газоны и тротуары, пообещали коммунальщики.
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