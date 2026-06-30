Обнинские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году

Максимальный результат в 100 баллов показали 18 выпускников, сообщили на планерке в городской администрации.

187 учеников набрали больше 90 баллов. По итогам 2025/26 учебного года в наукограде 54 золотых медалиста и 56 серебряных.

8 и 9 июля у выпускников ещё будет шанс пересдать ЕГЭ, если баллы по какому-то предмету низкие.