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В Малоярославецком округе в лобовом столкновении погиб ребёнок

Смертельная авария на трассе Москва-Рославль унесла жизнь 12-летней девочки.
Ольга Володина
28.06, 22:13
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Фото: Прокуратура Калужской области.
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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Малоярославецком округе. Авария произошла 28 июня около 16 часов 15 минут на трассе «Москва-Малоярославец-Рославль». В результате лобового столкновения двух автомобилей погиб 12-летний ребёнок.

По предварительным данным, 39-летний водитель за рулём «Донг Фенг» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Флюинс», которым управлял 36-летний мужчина. Удар был такой силы, что обе машины получили серьёзные повреждения.

В этой аварии погибла 12-летняя пассажирка одного из автомобилей. Водитель и ещё один пассажир получили травмы — их госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Прокуратура Малоярославецкого района координирует действия правоохранительных органов на месте ДТП.

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