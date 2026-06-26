В Обнинске бензин АИ-95 на частной заправке подорожал до 90 рублей
Он рассказал о ситуации на топливном рынке Обнинска - по его словам, на единственной заправке в черте города все виды топлива пока есть, однако цены оставляют желать лучшего.
- На заправке простоял около 30 минут, хотя очередь стоит ко всем колонкам. Неприятно удивил ценник – 95-й бензин стоит 90 рублей за литр. Еще переживал, что б бензин не закончился, когда подойдет моя очередь, - написал автолюбитель.
Но есть и положительный момент - мужчина отметил, что ему очень помогла интерактивная карта мониторинга заправок в Калужской области. С ее помощью он заранее знал, где есть топливо, и не тратил время на поиски.
Очевидно, что спрос на бензин в Обнинске остается высоким.
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