+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске бензин АИ-95 на частной заправке подорожал до 90 рублей
Новость дня Обнинск

В Обнинске бензин АИ-95 на частной заправке подорожал до 90 рублей

Сегодня, 26 июня, в редакцию обратился наш подписчик.
Ольга Володина
26.06, 11:19
0 340
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Он рассказал о ситуации на топливном рынке Обнинска - по его словам, на единственной заправке в черте города все виды топлива пока есть, однако цены оставляют желать лучшего.

- На заправке простоял около 30 минут, хотя очередь стоит ко всем колонкам. Неприятно удивил ценник – 95-й бензин стоит 90 рублей за литр. Еще переживал, что б бензин не закончился, когда подойдет моя очередь, - написал автолюбитель.

Но есть и положительный момент - мужчина отметил, что ему очень помогла интерактивная карта мониторинга заправок в Калужской области. С ее помощью он заранее знал, где есть топливо, и не тратил время на поиски.

Очевидно, что спрос на бензин в Обнинске остается высоким.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бензин обнинск заправка
Лента настроения
4 оценили
0%
25%
0%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InIvWkJjeGJIMkYxUXFFczRrczlXUmc9PSIsInZhbHVlIjoidTVsZmpqYU9oMVkxSHJhVzRZMERmTDVERGJpRU5pUXVtRlB3MEhOZkFaTjlDNExzOVdUczQ0d0tjeDN5L2R4Q3BlU21FZTNUeHh2MzFyWHRXSTViTWZnV0l4R0pXQ2k5ZVE0cXBORXhHRWZuUmE5MnhUWkR0RmlESERrQjRPTVNFaDI1eHpqaTRIdCtnNFdSa09pZWsxbm1jM1BKMVI3NVR6TmZqQjFiZ3pybHpIQ2N1RmhWeDV6RFFDVGlINlBVVkk1cSt5b2VDYjZUVVF2YWNRVUlqeDFFNUlMUnpYL0pWclpWYTdaQktiVnc0cG9TaUhWcGJuVTZyZ3c2aXE4bHdhVkhIZStVaDA3eUhFa3dwOThtaTVaOFg1eGlMSVlyV2VJOWFyZVZBVEJCUGhhVmkzUmQ4Um02dGtWS0ZCN05Kdm1OY040a01sOEpMTTRLTFk4R2svVytQK05URzlqRkxudEFIK2QvRHVPZG9HMUxyY3B2WDNBYVFUTm5mU01sS0NUZ2tvNCs3QloxS2ZMWmU1S2NkR3hpSWZZb0tUUW9GTHhwbThsTnY1YlRrYnF6bGwxemtUelg2SStuZWpELyIsIm1hYyI6IjFkMzgzNjRkZDA4YWFjNTE2YzgzNTMzNjRjNmVmMDY1YmQyYTBmOTFjZDY1ZTAwODBmOWZlNzU5NTY5MWU3MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVLMFl0THd5SG1GOEplRUVlek5vUmc9PSIsInZhbHVlIjoic2ZicEFsZElBQTA2OFFnYjJCVnJ2WVRTbnQ1dHVNanhSc0FxNlVnU1RUMWNsRisreGg1bmZQcDVMcmphSTRVVUhIZHJxOEJTMUdBK3JjbzZMVnRTUDl4SjhFVlI1N2JRdit4YVhIbWJUNjZPaXRRQTlTYkk4cXZBT252cmI4THJCZC9LUUlhWWxLNE1ma1Y1d050d0tmd0s2ZzhjWG9weHkrU2hlYkdpSXB2a3F2VWZnUDUxMkcySWVUMHY2Z2VKWXFpTExnbmNCNEVPVmpCdmVrVTJYdEJMK1VzS2RMRWdxb09mTEZoNkdCK3ZZUUdZMmo4cFVoWUw1UXhRWk9wTXZNYlNuNW1admtaaUgwRmhUeXNHK1pPaXpVbit4ZjZhTjd1cEFuTVc3aWFSR3RHMWZxeC9xOTZtcndDVy93cEl2ZWVhTVY4NmQrL3p1NGZRRm96UnQ2bCtvMU9qMHM4TGVqZUVrMVYwS3F2NGpyMkdYYmNJRUI3L0tmK1B6Nis1UlE4N0gxcVNoT1J4OGVRQnB6RHFoczJCT2U5cVo2MTJaUzdUNFZ6bVpRUGdHK2hTRzE1UnhtbUpNc0Z6dlRxRkI2bnRsM2tOMkNmTUttdXVDcHZreXF6Z0dSRXdZTnlSR3QvbnhXd3FWNEFJd21BY0RVQ0RkekMrcGdxSVR3WjEyUHYyYUZHQ2syTnk2MHJJSTUwNW5EVmhZR3M1amUwNjV2TlRVQnBhOU01VGMwNUN4N01ZTVk3NTlYNXd0cFBxcEtGTTBnMVFHLzM3RWRWeHlNVGtZR2txSmphK1UrU1dDdk0vT1ZQamhXUXR0eWNqdUh0aHVuaHBlQWZkcm5EMiIsIm1hYyI6IjFjZDZiOWM0ZjIzNGM5N2NiZGRhMDgzZjEzMTdjN2EyOWVhMzVlMTE3NjZlYTg3MzU2MjQ2MmNmZjRhOWMyMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+