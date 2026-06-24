В Калужской области заработал сайт с данными о наличии топлива на заправках

В среду, 24 июня, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Данные размещены здесь.

- Порталом уже можно пользоваться, - отметил он. - Какое-то время потребуется, чтобы полностью отладить систему. На Геопортале40 на карте региона - вся актуальная информация по заправкам опорной сети: какие марки и виды топлива на каких АЗС в наличии. Данные обновляются оперативно в онлайн-режиме. Все изменения с конкретной маркой или видом топлива на любой заправочной станции появляются сразу, как только ситуация меняется. Вся информация под рукой.

По его словам, ситуация с топливом в регионе должна быть максимально прозрачной.

UPD. Калужане массово жалуются, что сайт не открывается.