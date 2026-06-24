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Новость дня Авто и транспорт

Калужане массово жалуются, что сайт с данными о топливе на АЗС не открывается

Дмитрий Ивьев
24.06, 14:43
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В среду, 24 июня, власти Калужской области сообщили о запуске портала, на котором можно отслеживать доступность автомобильного топлива на заправках.

Однако в нормальном режиме сайт работал лишь в первые минуты.

После этого портал либо вовсе не открывается, либо страшно тормозит.

- Ссылка не открывается, - пишет наш читатель.

- Молодцы, что сделали, а когда работать начнет этот сайт? Даже через вай-фай не открывается, - поделился информацией ещё один калужанин.

В комментариях на странице губернатора люди также массово жалуются, что сайт не работает.

- Временные сложности с доступом могут наблюдаться в связи с востребованностью сервиса и большого количества запросов, - прокомментировали в правительстве Калужской области. - Поэтому загрузка может занимать некоторое время. Наши коллеги уже работают над обеспечением бесперебойного доступа к порталу для каждого пользователя.

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