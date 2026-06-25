Жителей Обнинска предупредили о мутной воде
Проблемы могут наблюдаться 25 и 26 июня.
Ситуацию прокомментировали в филиале РИР:
- После ремонта запускаем в работу стальной водовод Добринского водозабора. В связи с этим сегодня вечером и завтра в течение дня в городской системе водоснабжения возможно временное изменение органолептических свойств воды (цветности, мутности).
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