В Обнинске отключат горячую воду
В пятницу, 26 июня, запланированы ремонтные работы, сообщили в филиале РИР.
В районе дома №19а на улице Энгельса заменят запорную арматуру. Это приведёт к отключению горячей воды на Энгельса, 17б, 19, 19а.
Кроме того, из-за ремонтных работ горячая вода по обратной схеме будет подаваться в следующие дома:
- ул. Белкинская, 43, 44, 45, 47;
- ул. Гагарина, 63;
- пр. Ленина, 214, 216, 218.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь