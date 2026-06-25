+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске отключат горячую воду
Обнинск

В Обнинске отключат горячую воду

Дмитрий Ивьев
25.06, 13:32
0 203
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 26 июня, запланированы ремонтные работы, сообщили в филиале РИР.

В районе дома №19а на улице Энгельса заменят запорную арматуру. Это приведёт к отключению горячей воды на Энгельса, 17б, 19, 19а.

Кроме того, из-за ремонтных работ горячая вода по обратной схеме будет подаваться в следующие дома:

  • ул. Белкинская, 43, 44, 45, 47;
  • ул. Гагарина, 63;
  • пр. Ленина, 214, 216, 218.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhoR3pjcFlIYzZuVEdGWDd6UDdCY3c9PSIsInZhbHVlIjoiR0hiY1RqemN1WU5TNFRYSzJyaXdva2pMa1dyLzl6NlVvZnU2Ylg2UDM1L3hwRkZHY20wSTVpK1NQMVg1NllGbCtVYkg2UkNnNjdnaTViQ1U2ZEI3cEFwMDA4aUlCbFR5OGR0VUVNS2REbEw5WG5RcENoYnRMZWtEVFZmMnpITlc4elpVKytaK2Q3Ynd6cmRabExodi9OR3Via1VuUEFKaVhDWkJVbTJ3bG43dmZsQ1BpSkljdFhTTmdOYlRUcUNNdE1GMHZSRkprclBjYVliQWM2cC92NXF6WUpjdlJZT2RGNjZHQVhpdG83M2NacU9EZVFZRlZGUkRWQXRKN2VDUWJiNGUzbURtcmNNTEJNWVh5bzBHS21iK1YvVnJiYU9GdmExMHhMTEJFZm9XbktvQXZZMXE2TlQ4bThNMG82cW5nV2VWQzdMekZseEVnd3NDYmxzTHlRcHlWYXc2eGJQYUl2QlhVZFY5dW9EZGZ3bjZ3d2ducm1TWGNjaU44QnhqM2dTR3l3YWFJbEVuYXRZWk5UNCtVaE8rM0lrWE5BS0t5WmM3dXdzek5iaDlVY21mdExGUjJXc3E3dlJsVDlsSCIsIm1hYyI6IjNkODU4Yzk0ZWM4NjY2YjQ5NDBhODhiOTU3YTc5NWJhNWUzOWExODQwOTk1MTIzMzkwNGQyMjliMWY3NDE3YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNXSUMwK04rVDNQQURqWEd6SHRpc3c9PSIsInZhbHVlIjoicHNYS05Jb1FTME1ZbXJUMGQwK2dCS016ZDQ0dFhKNmM5RWRjL21yQjVGeUZxaGhFMXdZNDduOVNYeG8yOFA5Q1dtQzRJaGtTeXRsZ1d3Wnk0YzRreHJVUVBFQUZteE0zaS9CUS95ek5reGxRUmhKWFlKMGJXZncyOVZUaHpkK3o2UExaREhuTXZJdXNGSGNvMmtnRFRnRnpxRmF5Nkg0YjhRSUtHd2NNT0dhcEMxbUJZMUZta3dOanRaaE01MEJUT2VUVG01RkliYVl0VFhXYkRIMW5HemZwemlsdENaUEVSUHRGZ3Y5YVVVNXowVzMxelhtT0Y1Nml6UXFWdVhYU2xRRDZtZ09ESjVxRHF1VkZtbmRSQytkZjlCR01jOEZYZGhLM2VDejhYeGozd2tlRzNhWVpyd2hYZlB5eERzY21Mb3lFZEVFRWMyeXptVGNSUlgyd3BtWlcvL25FbWlyc1pmU0NCNS95OEpycFJHV3ZxQXpoZ2F0eCtvYWFRbXd0L0VxTjdOSEIyOXBOWWRhT01JeFJaUk5MeTdHV3d6V0Zac3BCeDBUUXlOcUxKL3FXcndHdjA2VHYwZXEyWThMejZJYVdadnRTbmVKUW9XdVRjV0NMME1KY3doYWk0Wk9zVC9jNXZDTXpLUDg1Tll0bE9Dd3pnbEh5R3lzZUZZWVhXTVJuS1liQVc0Y09IdU5qTDQvenhUTUxBNHl3cnEwSDNoUnpuejBRQ2JpY0E3dU1PdmxTeTFUWXFBOFlFbDgxNTFWMTBjeW9sM0N0Z1pCdElzeXZjNjRidXNxN0RIUW5yT3UzZEZGemg1R0QzYk54R3E0OVFsTXJMMnJQdk1YMCIsIm1hYyI6ImNlNDJmYjhjNGEyMzI2NGM4ZDE2ZGY3ZGEyZWI3N2UzNGE4NWRjYjM3MzA1YTUyNmRkZGU0ZGUxOWNiN2UzNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+