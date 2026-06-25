В Обнинске отключат горячую воду

В пятницу, 26 июня, запланированы ремонтные работы, сообщили в филиале РИР.

В районе дома №19а на улице Энгельса заменят запорную арматуру. Это приведёт к отключению горячей воды на Энгельса, 17б, 19, 19а.

Кроме того, из-за ремонтных работ горячая вода по обратной схеме будет подаваться в следующие дома: