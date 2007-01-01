В Обнинске выясняют обстоятельства падения 3-летнего мальчика с балкона

Следственный комитет продолжает проверку по факту падения трёхлетнего мальчика с балкона в Обнинске.

Фото: СУ СК России по Калужской области.

Трагедия случилась 19 июня на улице Белкинской. Ребёнок выпал с 6-го этажа.

- Следователи установили, что на момент происшествия ребенок находился в квартире с 16-летней сестрой и когда та отвлеклась, залез на подоконник балкона, используя перила, и выпал через открытое окно. Врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, которое в настоящее время оценивается как стабильное, - сообщили в Следкоме региона 20 июня.

Для определения тяжести вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза.