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В Обнинске выясняют обстоятельства падения 3-летнего мальчика с балкона

Следственный комитет продолжает проверку по факту падения трёхлетнего мальчика с балкона в Обнинске.
Ольга Володина
20.06, 15:26
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Фото: СУ СК России по Калужской области.
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Трагедия случилась 19 июня на улице Белкинской. Ребёнок выпал с 6-го этажа.

- Следователи установили, что на момент происшествия ребенок находился в квартире с 16-летней сестрой и когда та отвлеклась, залез на подоконник балкона, используя перила, и выпал через открытое окно. Врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, которое в настоящее время оценивается как стабильное, -  сообщили в Следкоме региона 20 июня.

Для определения тяжести вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза.

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