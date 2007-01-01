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В Обнинске 3-летний мальчик выпал с балкона 6-го этажа

В Обнинске с балкона 6-го этажа 19 июня выпал трёхлетний мальчик.
Ольга Володина
19.06, 20:55
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Фото: СУ СК России по Калужской области.
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Трагедия случилась на улице Белкинской. Об этом сообщили в Следственном комитете Калужской области.

- По данному факту СУ СК России по Калужской области организована проверка, в ходе которой установлено, что на момент происшествия ребенок находился в квартире с 16-летней сестрой. В настоящее время мальчику оказывается медицинская помощь, - сообщили в ведомстве.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают детали произошедшего.

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