В Обнинске 3-летний мальчик выпал с балкона 6-го этажа

В Обнинске с балкона 6-го этажа 19 июня выпал трёхлетний мальчик.

Фото: СУ СК России по Калужской области.

Трагедия случилась на улице Белкинской. Об этом сообщили в Следственном комитете Калужской области.

- По данному факту СУ СК России по Калужской области организована проверка, в ходе которой установлено, что на момент происшествия ребенок находился в квартире с 16-летней сестрой. В настоящее время мальчику оказывается медицинская помощь, - сообщили в ведомстве.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают детали произошедшего.