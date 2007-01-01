Полиция раскрыла кражу из обнинского зоомагазина «не отходя от кассы»

В полицию Обнинска поступило письмо от владельца зоомагазина.

Фото: УМВД России по Калужской области.

Он поблагодарил сотрудников за оперативность при задержании грабительницы.

- В помещение магазина зашла посетительница, которая приобрела корм для кошки, а затем попросила показать игрушки для своей питомицы. В тот момент, когда продавщица подошла к витрине, покупательница неожиданно достала нож и стала высказывать в адрес женщины угрозы убийства и требовать денежные средства. Напуганная работница зала отдала 2 тысячи рублей, после чего злоумышленница ушла, оставив корм, а продавщица осуществила звонок в полицию, - сообщили в региональном УМВД.

Следственно-оперативная группа выехала на место. Полицейские начали собирать информацию для установления личности преступницы.

В этот момент в магазин вернулась злоумышленница. Она решила забрать корм для домашнего питомца. Увидев полицейских, женщина попыталась скрыться. Но стражи порядка задержали её прямо в торговом помещении и доставили в отдел.

Личность подозреваемой в грабеже установили. Ей оказалась 34-летняя ранее судимая уроженка Козельского округа.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемую заключили под стражу.