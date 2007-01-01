В Малоярославце чествовали медиков в преддверии профессионального праздника

В актовом зале центральной районной больницы Малоярославца 19 июня собрались медики.

Фото: Глава Малоярославецкого муниципального округа Калужской области Вячеслав Парфёнов.

Накануне Дня медицинского работника их поздравили с профессиональным праздником. Врачам, медсёстрам и санитаркам вручили заслуженные награды и цветы. Об этом сообщил глава муниципалитета Вячеслав Парфёнов.

В своём обращении к медикам Вячеслав Парфёнов отметил, что малоярославецкое здравоохранение справляется со всеми вызовами. Это результат самоотверженного труда врачей, медсестёр, санитарок, их бессонных ночей, терпения и милосердия.

С особым теплом он вручал награды ветеранам и лучшим сотрудникам. Каждый из них заслуживает самых искренних слов благодарности.

Глава пожелал всем медикам здоровья, счастья, профессиональных успехов и мирного неба.