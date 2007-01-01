В Малоярославце чествовали медиков в преддверии профессионального праздника
Накануне Дня медицинского работника их поздравили с профессиональным праздником. Врачам, медсёстрам и санитаркам вручили заслуженные награды и цветы. Об этом сообщил глава муниципалитета Вячеслав Парфёнов.
В своём обращении к медикам Вячеслав Парфёнов отметил, что малоярославецкое здравоохранение справляется со всеми вызовами. Это результат самоотверженного труда врачей, медсестёр, санитарок, их бессонных ночей, терпения и милосердия.
С особым теплом он вручал награды ветеранам и лучшим сотрудникам. Каждый из них заслуживает самых искренних слов благодарности.
Глава пожелал всем медикам здоровья, счастья, профессиональных успехов и мирного неба.
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